Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti
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Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da kamp yaptığı otelin tesislerinde devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da kamp yaptığı otelin tesislerinde devam etti.

Alanyaspor maçı için Belek'te kampa giren sarı-kırmızılı ekip, kaldığı otele ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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