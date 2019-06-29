Lider eşlerine çay seremonisi

Lider eşlerine çay seremonisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı. Çay seremonisi kapsamında liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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