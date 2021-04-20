Lider Bucaspor 1928'in konuğu Fatsa Belediyespor
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Lider Bucaspor 1928'in konuğu Fatsa Belediyespor

Lider Bucaspor 1928'in konuğu Fatsa Belediyespor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışında yarın evinde Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışında yarın evinde Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 

Yeni Buca Stadı'nda Hakan Ergin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Balcıoğlu, "18 maçtır yenilmiyoruz.  Artık önümüzde son 270 dakika var. Hak ettiğimiz yerdeyiz ancak işimiz henüz bitmedi. Fatsa Belediyespor'u yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyoruz" diye konuştu. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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