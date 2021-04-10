SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
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SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lider Beşiktaş Erzurum'daTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi.

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Lider Beşiktaş Erzurum'da

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-

Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi. Kısıtlama sebebiyle havalimanına karşılama için kimse alınmadı.

Süper Lig lideri Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Maç için bir gün önce Erzurum'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, pandemi sebebiyle kısıtlamaya rağmen karşılayan olmadı. Sadece basın mensuplarının olduğu havalimanında çevik kuvvet polisinin tedbir alması dikkat çekti. Uçaktan inerek Beşiktaş kulüp otobüsüne ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın binerken, pandemi sebebiyle kulüp yönetimi basın mensupları futbolculardan uzak tutuldu. Sessiz sedasız Erzurum'a gelen Beşiktaş, kafilesi havalimanından geceyi geçirecekleri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kalacakları Polat Otel'e gitti.

SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da
SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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