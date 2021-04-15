Lider Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor
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Lider Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor
Lider Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor

Sergen Yalçın ve öğrencileri kaybetmeyi düşünmüyor-Ankaragücü, Hikmet Karaman ile ayağa kalktı-Aboubakar için son toplantı bu akşam-Tek sağlam santrfor Cyle Larin-Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart sınırındaAli DANAŞ - - Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 35'inci haftada sahasında MKE...

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-Sergen Yalçın ve öğrencileri kaybetmeyi düşünmüyor

-Ankaragücü, Hikmet Karaman ile ayağa kalktı

-Aboubakar için son toplantı bu akşam-Tek sağlam santrfor Cyle Larin-Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ - - 

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 35'inci haftada sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikten sonra önce Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, peşinden deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Şampiyonluk için 8 maçı kalan Sergen Yalçın ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp, maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin. Rakiplerinin ligdeki konumlarına hiç bakmadan, her maça aynı ciddiyetle bakan ve sahaya da bu şekilde çıkan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sayesinde bu haftaya kadar stres yaşamadı.ANKARAGÜCÜ, HİKMET KARAMAN İLE AYAĞA KALKTIBeşiktaş'ın rakibi Ankaragücü de İstanbul'a mutlaka puan almak için geliyor.Ligin ilk devresinde adeta kabus yaşayan başkent ekibi, devreyi 18 puanla tamamladı. İkinci yarıya da oldukça kötü başlayan ve galibiyet alamayan sarı lacivertlilerde her şey, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın getirilmesiyle değişmeye başladı. Hikmet Karaman'dan önce düşmenin en büyük 3 adayından biri olan Ankaragücü, 24'üncü haftada da 18 puanda ve averajla sondan ikinci sıradaydı. 0-0'lık Kayserispor maçıyla göreve başlayan Hikmet Karaman, 10 maçta 18 puan toplayarak, takımı 13'üncü sıraya kadar yükseltti. Son üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik alan başkent ekibi, Beşiktaş'tan da mutlaka puan almaya çalışacak.ABOUBAKAR İÇİN SON TOPLANTI BU AKŞAMBeşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde hücumda önemli eksikler bulunuyor.Aboubakar'ın yokluğunda son iki maçta görev yapan Cenk Tosun, B.B. Erzurumspor maçında çok kötü bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı. Cenk'in yanı sıra milli takımda sakatlanan ve ameliyat olan Ajdin Hasic de sezonu kapatan ikinci futbolcu durumunda.Siyah beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen en önemli futbolcu ise Vincent Aboubakar. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra ligde Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaçıran Aboubakar, düne kadar takım antrenmanlarına katılamadı. Bu akşam yapılacak son antrenman öncesi takım doktorları, Aboubakar ve Sergen Yalçın bir toplantı yaparak son kararı verecekler. Kamerunlu golcü eğer son idmana da katılamazsa maç kadrosuna alınmayacak. Aboubakar her ne kadar iyi olduğunu ve oynamak istediğini söylese de kalan maçlar düşünülerek riske edilmeyecek. Doktorların raporu doğrultusunda Aboubakar'ın maç kadrosuna alınması kararı çıksa da, onbirde oynaması beklenmiyor.TEK SAĞLAM SANTRFOR CYLE LARİNCenk'in sezonu kapatması, Aboubakar'ın da tam olarak iyileşememesiyle birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde Cyle Larin'den başka sağlam santrfor kalmadı.Normal kadroda sol kanatta oynayan Larin bu maçta mecburen santrfora geçeceği için kendisinden boşalan yere N'Koudou ve Gökhan Töre arasında tercih yapılacak. Son maçta oyuna girdikten sonra gol de atan Gökhan Töre, sol kanat için en büyük aday durumunda. Ancak Sergen Yalçın son kararını bu akşam 18: 00'de yapılacak idmanda verecek.Bir maçlık cezasını tamamlayan Josef de Souza'nın da onbire dönecek olması Sergen Yalçın'ı rahatlatan bir gelişme durumunda.Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısındaki muhtemel onbiri:  Esin-Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Oğuzhan-Gökhan Töre (N'Koudou)-Cyle Larin şeklinde.BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDABeşiktaş'ta sarı kart ceza sınırına gelen futbolcu sayısı 6 oldu.

Daha önceden 3 sarı kart ile ceza sınırında oynayan Rosier, Atiba, Necip ve Larin'e Erzurumspor maçında gördükleri kartla Welinton ve Dorukhan da eklenince sayı 6'ya yükseldi. Bu 6 futbolcu yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 36'ncı haftada deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sahada olamayacaklar.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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