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Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere kaldı

Belediye Kütahyaspor, ikinci yarı hazırlık maçında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

02.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:21
Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere kaldı

Belediye Kütahyaspor, ikinci yarı hazırlık maçında Belediyespor ile karşı karşıya geldi.


Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta ilk yarıyı 33 puanla kapatan lider Belediye Kütahyaspor, ikinci yarı hazırlık maçında Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Belediye Kütahyaspor'un golünü Enes Nalbantoğlu attı.


Antalya Kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, 5 Ocak'ta Beşyüzevlerspor ve 9 Ocak'ta Talasgücü Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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