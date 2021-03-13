Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü
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Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü

13.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:51
Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, rakip sahada Werder Bremen'i 3-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, rakip sahada Werder Bremen'i 3-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bavyera ekibi, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

Werder Bremen 86. dakikada Niclas Füllkrüg'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 58'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Wolfsburg sahasında Schalke 04'ü 5-0, Union Berlin sahasında Köln'ü 2-1, Mainz 05 de sahasında Freiburg'u 1-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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