Lider Bayern Münih, Leverkusen'i 2-0 yenerek en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı
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Lider Bayern Münih, Leverkusen'i 2-0 yenerek en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı

Lider Bayern Münih, Leverkusen'i 2-0 yenerek en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

-Leipzig Köln deplasmanından puansız döndü

Leipzig ise deplasmanda düşme hattında yer alan Köln'e 2-1 yenildi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln'ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig'in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı.

Bayer Leverkusen 47 puanla 6. sırada kalırken, Köln 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

-Schalke 04 küme düştü

Öte yandan Arminia Bielefeld'e 50. dakikada Fabin Klos'un attığı golle 1-0 yenilen Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti.

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor.

Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'da 30. haftaya yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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