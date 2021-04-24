Lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi
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Lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi

Lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Karşılamaya hızlı başlayan Mainz 05, 3. dakikada Jonathan Burkardt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Mainz, 37. dakikada Robin Quaison ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 90+4. dakikada Robert Lewandwoski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde gol olmayınca Mainz 05, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mainz 05 böylelikle 34 puanla 12. sıraya yükseldi.

Bayern Münih ise sezonun bitmesine 3 hafta kala 71 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir maç eksiği bulunan ve 61 puanla ikinci sırada yer alan Leipzig'in, yarın Stuttgart'a yenilmesi durumunda Bayern Münih, Bundesliga'da 31. şampiyonluğunu ulaşacak.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu korudu

Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Volkswagen Arena'da oynanan maçta sarı-siyahlıların gollerini, 12. ve 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 55'e çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılma umudunu korudu.

Wolfsburg ise 57 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Werder Bremen'i 3-1 mağlup ederken, Freiburg-Hoffenheim müsabakası 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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