Lider Başakşehir yarın kampa girecek Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman orta ve şut çalışmasıyla erdi.Turuncu lacivertli takım yarın saat 19.30'da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA