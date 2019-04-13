Lider Başakşehir'e Kartal Pençesi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı. 22. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek Robinho'nun verdiği pasta ön direkte Visca topla buluştu. Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi. 23. dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Attamah kafa vuruşunu yaptı. Attamah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karius oyun alanına çeldi. 24. dakikada sağ taraftan Visca'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Elia'nın vuruşunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 35. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın arka direğe açtığı topa Robinho'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 42. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert'ten dönen topu kale önünde Atiba, vole ile tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 45+1. dakikada sol kanattan Caner verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla Dorukhan buluştu. Dorukhan'ın önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti. 52. dakikada sağ çaprazdan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Lens topuk pasıyla arkaya aktardı. Kale önünde topu önünde bulan Burak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 62. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi. 65. dakikada Ljajic ile yaptığı verkaç sonrası ceza yayı üstünde topla buluşan Kagawa'nın kaleci Mert'i önde görmesiyle yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 73. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı. 90+2. dakikada Kagawa'nın sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Güven'in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 90+4. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutu Vida'nın göğsüne çarpıp kornere çıktı.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Medel xx (Kagawa dk. 61 x), Atiba xxx, Dorukhan xx, Lens xx (Güven dk. 84 ?), Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxx (Larin dk. 90+3 ?) Yedekler: Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayyer Oktay, Alpay, Rıdvan,Utku Teknik Direktör: Şenol Güneş Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Attamah xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Arda dk. 65 x), Emre xx, Visca xx, Elia xx (Ba dk. 72 x), Mossoro xx, Robinho xxx (Napoleoni dk. 87 ?) Yedekler: Volkan Babacan, Adebayor, Kudriashov, Soner, Uğur, Serdar, Gökhan İnler Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Robinho (dk. 35) (Medipol Başakşehir), Atiba (dk. 42), Burak Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Caner, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Elia, Emre (Medipol Başakşehir)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA