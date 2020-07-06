Lider Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakada Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA