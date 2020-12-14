Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor
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Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:30
Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen lider Aytemiz Alanyaspor, iç sahada şu ana kadar maç kaybetmedi.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen lider Aytemiz Alanyaspor, iç sahada şu ana kadar maç kaybetmedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 22 kez havalandıran turuncu-yeşilli takım, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Ligde topladığı 26 puanla lider durumda bulunan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahadaki 6 karşılaşmadan 5'ini kazandı, birinden beraberlikle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, iç saha mücadelelerinde ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Sekizinci haftada Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor, 10. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve 12. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Turuncu-yeşilli takım, evinde oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bu sezon iç sahada şu ana kadar 14 gol kaydeden Akdeniz ekibi, 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisini de 10'a çıkardı.

İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020'de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla yaşayan Alanyaspor, bu kez aynı skorla rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Beşiktaş'a karşı ilk galibiyet

Ligde 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini alan Alanyaspor, geride kalan 8 maçın 7'sini kaybetmiş, 1'inde ise berabere kalmıştı.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, turuncu-yeşilli ekip iki maçı da 4-1 kaybetti. Alanyaspor, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 mağlup oldu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Alanyaspor geçen sezon ise deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken, ligin ikinci yarısında evindeki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

Turuncu-yeşilli ekip, 9 maçta rakibine 7 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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