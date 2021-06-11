Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü
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Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü

Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü
Habermetre - Haberler | Toplum

Lice ilçesi Duru Mahallesi sakinleri Ashab-ı Kehf'de yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikten dolay Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Lice ilçesi Duru Mahallesi sakinleri Ashab-ı Kehf'de yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikten dolay Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yıllardır Liceli vatandaşlar tarafından sürdürülen Ashab-ı Kehf kutlamaları yapılan etkinliklerle ilk defa ulusal ve uluslararası boyuta taşındı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Lice Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleşen etkinlikler öncesi Ashab-ı Kehf'te çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar tamamlanırken aynı zamanda yoğun katılımlı Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu düzenlendi.

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Lice Duru Mahallesi muhtarı Abdülvahab Doğandemir ve beraberindeki mahalle sakinleri Vali Karaloğlu'nu ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini iletti.

Muhtar Doğandemir, Ashab-ı Kehf alanı için Vali Karaloğlu tarafından hem çevre düzenlemelerinin hem de etkinliklerin yapıldığını belirterek Liceli vatandaşların bu durumdan çok mutlu olduklarını söyledi.

"Manevi merkeze dönüşmeli"

Vali Karaloğlu ise Ashab-ı Kehf'in bulunduğu alanın bir manevi merkeze dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek vatandaşların da makama sahip çıkmalarını istedi.

Ashab-ı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarında, 290 m²'lik bir mescit, mağaraya giden yola da 50 metre taş, 55 metre ahşap traversten merdiven yapılırken mağaranın içinde temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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