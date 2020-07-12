Liceli kadınların çevre hassasiyeti (1) Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, gönüllü bir grup kadın, Birkleyn Mağaraları ve Birkleyn Çayı etrafında temizlik yapan belediye çalışanlarına destek verdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, gönüllü bir grup kadın, Birkleyn Mağaraları ve Birkleyn Çayı etrafında temizlik yapan belediye çalışanlarına destek verdi.

Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın, egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları ve Birkleyn Çayı kenarına yazın sıcaktan bunalan piknikçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Piknikçilerin bıraktığı atıkların çevreyi kirletmesinden rahatsızlık duyan bir grup gönüllü kadın, Lice Belediyesi temizlik ekipleri ile bölgeye gelerek, çöp topladı.

"Hep beraber Lice'yi ve Birkleyn'i korumalıyız"

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, AA muhabirine, tarihi mekanların ve çevresinin temiz tutulmasının önemini anlattı.

Yörenin, geçmişte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret eden Bakkal, özellikle Asur Krallarına ait kabartma ve çivi yazıtlarının, bölgenin çok önemli bir yer olduğunu gösterdiğini aktardı.

Tarih ve doğa alanında eşsiz bir güzelliği sahip olan Birkleyn Mağaraları'nın korunması gerektiğini belirten Bakkal, şöyle konuştu:

"Bunların korunup, gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bu konuda farkındalık gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep beraber Lice'yi ve Birkleyn'i korumalıyız. Bu manada biz de belediye ve kaymakamlık olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çevreye atmasın."

"Herkese görev düşüyor"

Birkleyn Mağaraları'nın, sadece Lice'nin değil Türkiye'nin mirası olduğunu vurgulayan Bakkal, "Bu mirasa hep birlikte sahip çıkmalıyız. Liceliler olarak, bölge ve yöre halkı olarak biz buraya özen göstermeliyiz. Burayı koruyup, gelecek nesillere bırakmalıyız. Bu noktada herkese görev düşüyor. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak temizlik çalışmasına katılan kadınlardan Nahide Yumak ise doğanın kirletilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Buraya geldiğimizde çöp içindeydi. Tek bir dünyamız var, onu da temiz tutmalıyız. Temiz bir dünyada yaşamak istiyoruz.Gelecek nesiller için temiz bir dünya bırakmak istiyoruz." diyen Yumak, şunları kaydetti:

"Liceli kadınlar olarak gönüllü olarak gelip burdaki çevre temizliğine katıldık. Burayı tertemiz ettik. Gelenlerden de ricamız, burayı temiz tutmalarıdır. Piknik sonrası çöplerine gelişi güzel bırakmasınlar. Evlerimizde nasıl temizliğimizi yapıyorsak, çevremizi de öyle temiz tutmamız gerekiyor. Burası tarihi bir yer, vazgeçilmez bir yer."

Arzu İşikten de gönüllü olarak temizlik çalışmasına dahil olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yaşanılacak başka bir dünyamız yok. Burayı korumamız lazım. İnanıyorum ki daha duyarlı olabiliriz. Birkleyn Mağaraları, tarihi bir yere sahip, doğası çok güzel ve ferah. Lice için çok büyük bir önem arz ediyor çünkü ailelerin rahatlıkla gelip piknik yapabileceği bir yer. Koruyabilirsek, burası çok daha güzel olur."

"Herkesinde duyarlı olmasını istiyoruz"

Arkadaşlarıyla pikniğe gelen Mehmet Şirin Aydoğmuş da "İlk geldiğimizde burası kirliydi. Gönüllü kadınlar ekiple güzel bir şekilde temizledi. Piknik yapmaya gelenler temizlik yapsa böyle şeylere gerek kalmaz. Bu tür yerlerin temiz tutulması lazım. Gelen herkesin de duyarlı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA