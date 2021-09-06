Lice, Kulp ve Kayapınar'da 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde yapılacak 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım çalışması ile vatandaşların ulaşım sorununu çözmeyi hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde yapılacak 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım çalışması ile vatandaşların ulaşım sorununu çözmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde bozulan yolların yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Lice'de 5 bin, Kulp'ta 5 bin ve Kayapınar'da 70 bin metrekare beton yol ve kaldırım yapacak.

240 gün içinde tamamlanması planlanan yol çalışmaları için ihale yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin