Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik "narko-terör" operasyonu
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Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik "narko-terör" operasyonu

Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik 'narko-terör' operasyonu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görselini paylaştı.

Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 3 farklı noktada 214 kilogram toz esrar, 49 kilogram kubar esrar ve 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.

Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik 'narko-terör' operasyonu
Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik 'narko-terör' operasyonu
Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik 'narko-terör' operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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