Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

03.11.2019 10:10
Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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