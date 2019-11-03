Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

03.11.2019 10:05

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA