Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

03.11.2019 18:52
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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