Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi
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Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 çuvalda yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

17.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:30
Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 çuvalda yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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