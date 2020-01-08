Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi
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Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:49
Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.İl Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Lice'de oturan S.A.'nın, kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde bidonların içine sakladığı esrarı, bölgede sık yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, dere yatağında toprağa gömülü 2 bidon içinde 162 kilo esrar ele geçirdi. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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