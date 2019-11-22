Lice'de saman çuvallarından 129 kilo esrar çıktı

22.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:59

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonda saman çuvalları içerisinde 129 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesine bağlı merkez Dibek Mahallesi'nde saman dolu çuvallar içerisine gizlenen esrarın nakliye aracıyla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekipler, 21 Kasım Perşembe günü fiziki takibe aldıkları kamyonu Damar Mahallesi mevkisinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Engel' yapılan aramada aracın kasasında bulunan saman dolu çuvalların içerisine gizlenmiş 20 poşet içerisinde, satışa hazır vaziyette 129 kilo 45 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

- Diyarbakır