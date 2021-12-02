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Lice'de PKK'ya ait cephane ele geçirildi

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Lice'de PKK'ya ait cephane ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda Lice ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü Pkk'ya yönelik yürütülen operasyonda Lice ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, "İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 12 piyade tüfeği, 18 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 41 sevk fişeği, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.

(Rıdvan Kılıç/ İHA)

Lice'de PKK'ya ait cephane ele geçirildi

Lice'de PKK'ya ait cephane ele geçirildi

Lice'de PKK'ya ait cephane ele geçirildi

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