Lice'de öldürülen PKK'lı, baba ve engelli oğlunun katili çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirile 2 teröristten 'Adem Ciwan' kod adlı Osman Gülen'in, geçen yıl Remzi Güler (50) ve engelli oğlu Mahmut Güler'in (27) öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi. ?İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 Haziran gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü kırsalında düzenlediği hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi 'gri' kategoride bulunan örgütün sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Ciwan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terörist Gülen'in 5 Temmuz 2018 günü Lice ilçesine bağlı Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi. Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde 2 adet M-16 tüfeği, 7 adet M-16 şarjörü ve 196 adet M-16 mermisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

- Diyarbakır