Lice'de Okul Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kaymakam Sinan Başak başkanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapıldı.



2017-2018 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak planlamaların ele alındığı toplantıda, okul çevrelerindeki güvenlik kameraları ve fiziki tedbirlerin durumu, uyuşturucu ve benzeri madde satışına karşı alınacak önlemler, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gereken işlemler ele alındı.



Yapılan değerlendirmelerin ardından alınacak önlemler şöyle sıralandı:



"Okullarımızın fiziki yapısı bulundukları konum, çevresel etkenler göz önünde bulundurularak, alınacak tedbirlerin önceliği belirlenecek ve devriyeler artırılacaktır. Okul giriş çıkışları olsun okul etrafında şüpheli kişilere hemen müdahale edilerek gerekli işlemler başlatılacaktır. Her okulda "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" bulundurulacak ve bu görevliler okul yönetimi ile öğretmenlerle koordineli hareket edeceklerdir. Okulların risk durumuna göre belirli zamanlarda toplantı yapılarak gerek görülen önlemler alınacaktır.



Güvenlik kamerası bulunmayan okullarla ilgili olarak gerekli çalışmalar başlatılmış olup; okulların açılacağı 18 Eylül tarihine kadar kamera sistemleri kurulacaktır. Mevcut kamera sistemi bulunan okulların sistemlerin bakımı yapılacaktır. Okul önünde ve çevresinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışını engellenmesi için okul çevresinde devriyelerin artırılması, okul yönetimi ve muhtarlarla koordineli çalışılması. Bütün okullarımızda tam gün eğitim öğretim yapılmakta olup; konu hakkında İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kahvehaneler, İnternet Kafe gibi yerlerde ders saatlerinde öğrencilerin alınmaması için uyarılmaları kolluk kuvvetleri ile denetimlerin yapılması, yaş sınırlamalarına uyulması hakkında uyarıların yapılması kararlaştırılmıştır."



Toplantıya, güvenlik ve idari birim amirlerinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve birim amirleri katıldı.