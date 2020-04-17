Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, 3 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

17.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:31
Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, 3 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen bir sığınakta; 3 roketatar mühimmatı, 1 zaman ayarlı EYP, 16 metre elektrik kablosu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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