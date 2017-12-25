Lice'de Minibüsle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 16 Yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeynel Yıldız yönetimindeki 21 BL 491 plakalı minibüs, Kulp-Lice karayolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Cezayir Orak'ın kullandığı 21 BM 194 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Minibüsteki yolculardan Elmas Avcı (57), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.