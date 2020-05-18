Lice'de din görevlilerinden 120 aileye gıda yardımı
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Lice'de din görevlilerinden 120 aileye gıda yardımı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde din görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Lice'de din görevlilerinden 120 aileye gıda yardımı
18.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:36

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde din görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Lice Müftülüğü'nde görevli memurlar ve din görevlilerince başlatılan "Her ay maaşımdan infak ediyorum" etkinliği kapsamında toplanan paralarla alınan gıda kolileri ilçede ihtiyaç sahibi 120 aileye ulaştırıldı.

Lice Müftüsü İlyas Baştuğ, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ramazan ayının temasını "Ramazan ve sorumluluk bilinci" olarak belirlediğini aktardı.

İhtayaç sahibi ailelere yardımcı olmanın sorumluluk bilincinin bir gereği olduğunu belirten Baştuğ, "Peygamberimizin 'Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir' fermanı ile hareket etmeye çalışıyoruz. Bir kardeşimizin evinde sıcak yemek pişmiyorsa kendimizi sorumlu hissediyoruz ve aldığımız dini terbiye gereği ile de hepimiz dinen kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmekle sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, ramazan ayı dışında da Müftülük personeli tarafından kurulan Lice Din Görevlileri Derneği'ne personelin her ay gönüllü yaptığı bağışlarla merkez ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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