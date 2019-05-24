Lice'de bilim fuarı açıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Mevlüt İlgin Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen 11 projenin sergilendiği fuarın açılışı Kaymakamı Abdülkadir Çelik tarafından yapıldı.

Mevlüt İlgin Ortaokulu Müdürü Mehmet Uludağ, yaptığı açıklamada, 7 öğretmen ve 40 öğrencinin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ettiğini söyledi.

Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabileceğine işaret eden Uludağ, her bir öğrencinin birer bilim adamı olarak ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabileceğini aktardı.

Uludağ, çalışmalara destek sunan Kaymakamı Çelik'e de teşekkür etti.

Fuarda sergilenen projelerden dolayı öğrencilere ve katkı sunan öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Fuarın açılışına Lice Cumhuriyet Başsavcısı Afşin Ala, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi TÜBİTAK Koordinatörü Ali Nevroz Erbatur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA