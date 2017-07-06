Lice'de 8 Üst Düzey Terörist Öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan ve çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda, örgütün sözde 8 üst düzey sorumlusu öldürüldü. Teröristlerden 2'si mavi, 2'si yeşil, 1'i turuncu ve 1'i gri listede yer alıyor.



Terör örgütü PKK'nın yurtiçindeki Kandil'i olarak adlandırılan Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte büyük darbe vuruldu. Çok sayıda silah ve mühimmat, tonlarca patlayıcı ve uyuşturucu, onlarca bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen aracın ele geçirildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeye son iki yıl içerisinde 52 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından olan 8 terörist de öldürülürken, bu teröristlerin 6'sı İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde yer alıyor.



Orta saha grubundan 3 sorumlu öldürüldü



Lice'ye bağlı Hedik ve Seyrek köyleri kırsalında 4 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki sözde orta saha sorumlusu (Erzurum, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş) "Azar Siser" kod adlı Ekrem Güney ile yardımcısı "Çektar" kod adlı Ahmet Talva öldürüldü. 23 Kasım 2016'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır Orta Saha Sorumlusu, "Farkin Azat" kod adlı terörist Nevzat Gündüz, 7 Mart 2017'de gerçekleştirilen operasyonda "Erhan Siser" kod adlı terörist Edip Yetüt etkisiz hale getirildi.



Çatışma sabaha kadar sürmüştü



Yaklaşık olarak 2 yıldır operasyonların aralıksız devam ettiği Lice'de 28 Haziran Günü, aralarında üst düzey sorumlularının bulunduğu belirtilen bir grup PKK'lı teröristin Kutlu Köyü kırsalında olduğu istihbaratı alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye askeri birlikler sevk edilerek hava destekli operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri tespit edilen gruba 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sabaha kadar devam etti.



Çatışmada sözde Amed Eyaleti Maliye Birimi sorumlusu "Serhildan" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Kızıl, sözde Amed Eyaleti Serhabun alanı sorumlusu "Farkin Demhat" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Özünlü ve sözde Amed Eyaleti Ş. Rojhat Bölgesi sorumlu "Rubar" kod adlı Sinan Yüksel öldürüldü. Çatışmadan kaçarak izini kaybettiren sözde özel kuvvet sorumlusu "Baran" kod adlı Mehmet Doğan bir gün sonra öldürüldü.



"Azad Siser" kod adlı Ekrem Güney, "Farkin Azad" kodlı Nevzat Gündüz 1,5 milyon ödüllü "Mavi" liste yer alırken, "Erhan Siser" kod adlı terörist Edip Yetüt ve "Serhildan" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Kızıl 1 milyon ödüllü "Yeşil listede yer alıyor. "Çektar" kod adlı Ahmet Talva 600 bin ödüllü "Turuncu" ve "Baran" kod adlı Mehmet Doğan ise 300 bin lira ödüllü "Gri" listede yer alıyor. - DİYARBAKIR