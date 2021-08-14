Lice Bingöl yolunda trafik kazası: 3 yaralı
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Lice Bingöl yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Lice Bingöl yolunda trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sollama yapan 060 AE 923 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice İlçe Devlet Hastanesi acil bölümüne götürdü.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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