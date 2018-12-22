Libyalıların Öncülük Ettiği Siyasi Süreci Destekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libyalıların sahip çıktığı, öncülük ettiği bir siyasi süreci destekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, başkent Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'nın içinden geçtiği kritik süreçte Libya'ya olan desteklerini yinelemek için böyle bir ziyaret yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Türk halkının Libya'ya olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Libya'daki siyasi süreç için Birleşmiş Milletler (BM), BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Libya halkının ve yönetiminin sürdürdüğü çabalara tam destek verdiklerini kaydederek, "Libyalıların sahip çıktığı öncülük ettiği bir siyasi süreci destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu sürece, dışarıdan başkalarının taraf tutarak müdahale etmesini doğru bulmuyoruz, sağlıklı bulmuyoruz." diyen Çavuşoğlu, Libya'nın bir taraftan adil şeffaf ve demokrat bir seçime hazırlandığına, diğer taraftan karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Libya'nın terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, son zamanlarda aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklerini söyledi.

"Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor"

Libya ekonomisinin istikrara kavuşturulması için alınan tedbirleri ve reformları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ülkenin gelecek yıllarda güçlü bir ülke olabilmesi için ekonomik olarak hazırlanmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, şu andaki yönetimin bu minvalde geleceğe yönelik attığı adımların Libya'nın güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından önemli olduğunu düşündüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Libya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çaba sarf ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. İkili ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolara çıktı ve bunu daha da artırma konusunda kararlılığımız var. Geçmişte Libya'nın kalkınması için Türk firmaları nasıl katkı sağladıysa önümüzdeki süreçte de firmalarımız Libya'ya geri dönerek daha fazla katkı sağlamaya hazırlardır."

Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları aşmak için ortak bir komite kurulduğunu bildiren Çavuşoğlu, bu komitenin firmaların tüm meselelerini halletmek için çalışmalarına başladığını söyledi.

"Libya devleti ve halkıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Türk firmalarını Libya'ya dönmeleri için teşvik ettiklerini belirterek, "Özellikle enerji alanında Libya'nın eksiğini görüyoruz. Bu alanda çalışan firmalarımız da burada yarım kalan projelerini tamamlamaya başladılar." dedi.

Eğitim, kültür ve sağlık gibi alanlarda da Libya'ya olan desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Maarif Vakfımızla yeni okullar açacağız. TİKA'mızla kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceğiz ve her alanda ilişkilerimizi, bağlarımızı güçlendirmek için kardeş Libya devleti ve halkıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de Libya'nın siyasi istikrara kavuşması için Türkiye olarak daha çok çaba sarf edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, Tunus limanında içinde silah olduğu iddia edilen gemiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla iligili bugün görüşmelerde bilgi paylaşımı yapıldı ama sizin söylediğiniz gibi silah yüklü gemi değil. Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz. Ne olduysa açıkça birlikte paylaşacağız ve ortaya çıkaracağız."

Bahsedilen iki konteynerin Türkiye'deki bildirimlerinde parke ve buna benzer malzemelerin yüklendiği bilgisinin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu iki konteyner gemiye nasıl bindi, ne oldu, nerede problem var elbette bunu kontrol etmek de bunu bulmak da bizim görevimiz. Bu konuda Libya ile beraber çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konulardaki hassasiyetini vurgulayarak, bu tür soruların Libya'yı bölmek için uçaksavar, top ve benzeri ağır silahlar temin eden bazı ülkelere sorulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile de görüştü.

(BİTTİ)

Kaynak: AA