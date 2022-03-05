Libyalılar ülkede seçimlerin düzenlenmesi talebiyle gösteri düzenledi

Libya'nın başkenti Trablus'ta yüzlerce kişi, düzenledikleri gösteriyle ülkede seçimlerin bir an önce yapılması ve geçiş döneminin sona ermesini talep etti.

Tarihi Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalı vatandaşlar, "Seçimlere evet, uzatmaya hayır", "Seçimler her Libyalının meşru hakkı" ve "Temsilciler Meclisi düşmeli" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Cemal Naci Eşvaşi isimli Libya vatandaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hızlı bir şekilde yapılması için toplandıklarını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye seslenen ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yanında olduğunu ifade eden Eşvaşi, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi kendilerini kandıran Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'ni protesto etmek için bugün sokağa çıktık. Onların meşruiyetleri artık düştü. Ulusal Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler himayesinde kuruldu."

Ali el-Belazi isimli vatandaş ise Temsilciler Meclisi'nin yeni bir otorite kurma çalışmasını reddettiğini söyledi.

Belazi, "Seçimlerin yapılmasını talep ediyoruz. 2 milyon 800 binlik iradenin kendisini göstermesini istiyoruz. BM Genel Sekreterine sesleniyoruz. Libya halkı seçim istiyor. Uzatma veya geçiş dönemi değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkenin iki önemli futbol kulübü El-Ehli ve El-İttihad'ın taraftarları da Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlara destek verdi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.