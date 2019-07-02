Libyalı turisti "polisiz" diyerek gasp eden şüpheliler yakalandı

ESENYURT 'ta bankamatikten para çeken Libya uyruklu kişiyi takip ederek gasp eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Ayrı yöne kaçan şüphelilerden biri, bindiği taksinin parasını ödemek için diğer arkadaşlarını yanına çağırınca şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı, suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde 24 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Libya uyruklu Sadek M.S.E. (24) bankadan para çektikten sonra markete gitti. Marketten ayrıldığı sırada Sadek M.S.E.'nin yanına yaklaşan ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, yaptıkları üst araması sırasında mağdurun cebindeki 600 dolar ve 2 bin lirayı gasp etti. Olay sırasında markette bulunan ve gözcülük yapan bir kişi de onlara yardım etti. Şüpheliler olay yerinden bir taksi ve bir otomobille kaçtı.

POLİS YAKALADI

Gasp Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olay yerinden taksiyle ayrılan şüphelinin diğer suç ortaklarıyla Esenyurt, İncirli mahallesinde buluştuğu tespit edildi. Önce kullandıkları otomobilin plakası ardından eşkali daha sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler Hadımköy'de düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu yakalandı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüpheliler Fehmi G. (27), Ahmet G.(28) ile Sedat A.(23) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Fehmi G.'nin daha önceden 14 kez, Ahmet G.'nin 5 kez, Sedat A.'nın ise 7 kez hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, gasp gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TAKSİ PARASI İÇİN ARKADAŞLARINI YANINA ÇAĞIRMIŞ

Polis soruşturması sonucunda marketten taksi ile ayrılan şüphelinin bir süre sonra taksiden inmek için parasını olmadığını görünce arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istediği, diğer suçluların parayı ödemek için yanına geldikleri öğrenildi. Soygun parasından taksinin parasını ödeyen şüphelilerin bu sırada güvenlik kameralarına yakalandığı belirtildi. Poliste yapılan sorgularında suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul