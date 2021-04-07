Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı" başladı
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Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı" başladı

Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği 'Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı' başladı

Libyalı tarafların, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere organize ettiği "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı" başladı.

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Libyalı tarafların, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere organize ettiği "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı" başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, Tunus'ta düzenlenen ve üç gün sürmesi beklenen toplantının açılışında konuşma yaptı.

Toplantıya BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'i temsilen katılan Gagnon, katılımcılara hitaben, "Önümüzdeki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önünü açarak birlik için çalışacak ve geçiş döneminin sona ermesini sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gagnon, bunun dışında herhangi bir şeyin yapılmasının katılımcılar ve Libya halkı için hayal kırıklığı anlamına geleceğini ve yol haritasına olan bağlılıklarını ihlal edeceğini söyledi.

Seçimlerin zamanında yapılabilmesi için anayasal ve seçim çerçevesinin temmuz ayı başlarında hazırlanması gerektiğini vurgulayan Gagnon, zaman faktörünün çok önemli olduğunu kaydetti.

Gagnon, "Size, seçimleri zamanında yapmanızı sağlayacak somut ve uygulanabilir teklifler geliştirmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum." dedi.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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