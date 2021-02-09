Libyalı taraflar, referanduma sunulacak "anayasa taslağını" görüşmek üzere Mısır'da üçüncü kez toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libyalı taraflar, referanduma sunulacak "anayasa taslağını" görüşmek üzere Mısır'da üçüncü kez toplandı

09.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:02
Libyalı taraflar, referanduma sunulacak

Libya Anayasa Komitesi, 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da 3'üncü kez bir araya geldi.

Libya Anayasa Komitesi, 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da 3'üncü kez bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk kentindeki Libya Temsilciler Meclisi'nden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Hurgada'da üçüncü kez düzenlenen toplantıya video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, görüşmelerin 3 gün süreceğini belirtti.

Stephanie, konuşmasında, önümüzdeki Libya seçimleri için oluşturulacak anayasa taslağının tarafların ortak kararıyla referanduma sunulmasının önemini vurguladı.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libyalı taraflar, referanduma sunulacak "anayasa taslağını" görüşmek üzere Mısır'da üçüncü kez toplandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:10:06. #1.14#
title