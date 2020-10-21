Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı
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Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı

21.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:11
Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

–Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'de başlayan komite toplantılarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, tarafların ülkedeki tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.


- Libya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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