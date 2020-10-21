Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı
21.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:11
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
–Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
- Libya
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'de başlayan komite toplantılarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, tarafların ülkedeki tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
- Libya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı