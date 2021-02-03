Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yarın yeniden başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yarın yeniden başlayacak

03.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yarın yeniden başlayacak

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları, yarın Sirte kentinde yeniden başlayacak.

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları, yarın Sirte kentinde yeniden başlayacak.

Hükümet adına 5+5 Ortak Askeri Komite üyesi Muhammed Nakkasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yeniden başlayacak olan toplantılara Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonunun da katılacağını belirtti.

Nakkasa, toplantıda, ateşkes anlaşması şartlarının uygulanmasına mani olan engeller, uluslararası gözlemcileri destekleme ve koruma yollarının yanı sıra, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması, mayınların temizlenmesi, Misrata - Sirte yolunun açılmasını engelleyen engellerin kaldırılması ve tutuklu değişim dosyasının ele alınacağını kaydetti.

Libya'daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Guy Ritchie Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Ersun Yanal Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yarın yeniden başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 18:19:00. #1.15#
title