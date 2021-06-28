Libyalı taraflar, 24 Aralık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi
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Libyalı taraflar, 24 Aralık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi

Libyalı taraflar, 24 Aralık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), ülkede 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), ülkede 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplandı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantılarda, 24 Aralık parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısını görüşecek.

Toplantının açılışında forum üyelerine hitap eden BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Jan Kubis, forum üyelerinin Libya'da ulusal seçimlerin gerçekleşmesi ve geçiş döneminin sona ermesi için bir araya geldiklerini kaydetti.

LSDF'nin Kasım 2020'deki Tunus toplantılarında Libya'da seçimlere gidilmesi kararı aldığını ve burada belirlenen yol haritasına göre 1 Temmuz'a kadar seçimlerin anayasal temeline karar verilmesi gerektiğini hatırlatan Kubis, "Seçimlere yalnızca 179 gün kaldı ve zaman sizin yanınızda değil." dedi.

Kubis, seçimlere gidilmesi için belirlenen yol haritası kapsamında LSDF üyelerinin alacağı kararların tüm taraflarca kabul edilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "BM kararlarına göre geçiş sürecinin başarısını engelleyenler sorumlu tutulacaktır." diye konuştu.

LSDF üyelerinden farklılıklarını bir kenara bırakmalarını ve seçim yasasına varmak için taviz vererek yapıcı çalışmalarını isteyen BM yetkilisi, "1 Temmuz bunun için son tarih ve İsviçre'den bu hafta karar almadan ayrılmak bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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