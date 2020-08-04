Libyalı subay adayları Türkiye'de eğitiliyor Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisine TSK eğitmenleri tarafından 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren verilmeye başlanan askeri eğitimler aralıksız devam ediyor.

Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisine TSK eğitmenleri tarafından 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren verilmeye başlanan askeri eğitimler aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanılığı önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetler eğitimcileri tarafından Libyalı askeri öğrencilere eğitimler verilmeye devam ediyor. Bakanlık sosyal medya hesabından eğitimden fotoğrafların da yer aldığı bir mesaj yayımlandı. Twitter üzerinden yayınlanan paylaşımda, "Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığında 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA