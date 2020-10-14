Libyalı öğrencilerin Kara Harp Okulu'nda eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisinin Isparta'da eğitimlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisinin Isparta'da eğitimlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimlerinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Libyalı öğrencilerin eğitimine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay