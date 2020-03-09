Libyalı motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası
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Motosiklet, Libya, Güncel

Libyalı motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası

Libyalı motosiklet tutkunları, ülkede kan bağışını teşvik etmek için, "Hayatta hiçbir şey kan bağışı bekleyen bir hastayı kurtarmaya eşit değildir" sloganıyla kampanya başlattı.

09.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:00
Libyalı motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası

Libyalı motosiklet tutkunları, ülkede kan bağışını teşvik etmek için, "Hayatta hiçbir şey kan bağışı bekleyen bir hastayı kurtarmaya eşit değildir" sloganıyla kampanya başlattı.

AA muhabirine konuşan motosiklet tutkunu Ziyad Buğule, kan bağışlama kültürünü toplumda daha yaygın hale getirmek amacıyla Libya Kan Bankası ile iş birliği yaparak bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Yetkililerden kan rezervlerinde azalma olduğunu öğrendiğini ifade eden Buğule, "Kan bağışlama kültürünü Libya'da toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz. En iyi bağış kan bağışıdır." dedi.

Toplumsal ve insani faaliyetlerde bulunduklarını belirten Nadir Faris ise VIP motosiklet grubu (VIP Bikers Libya) olarak geçen yıl ramazan ayında iftar programı düzenlediklerini, bugün de kan bağışını teşvik amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Faris, "Motosiklet tutkunları olarak insanlara iyi örnek olmayı hedefliyoruz. Yetimler ve yaşlılar için de gelecek haftalarda faaliyetler düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Başkentteki Trablus Limanı önünde kan bağışı yapan motosiklet tutkunları, şehir turu atarak bugünkü faaliyetlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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