Libyalı milletvekilleri gelecek hafta yeni Meclis Başkanı'nı seçecek

Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin bölünmüş haldeki meclisini birleştirmek ve yeni bir başkan seçmek için gelecek hafta Sirte ya da Sabrata kentinde toplanma kararı aldı.

Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin bölünmüş haldeki meclisini birleştirmek ve yeni bir başkan seçmek için gelecek hafta Sirte ya da Sabrata kentinde toplanma kararı aldı.

Başkent Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sabrata kentinde 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantıların ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda alınan karar doğrultusunda Temsilciler Meclisi üyelerinin 22-23 Şubat'ta Sirte kentinde toplanabileceği belirtildi.

Toplantının Sabrata kentinde düzenlenme ihtimaline de vurgu yapılan açıklamada son kararın 5+5 Askeri Komitesi ile gerçekleştirilecek görüşme sonucunda 48 saat içinde verileceği aktarıldı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Meclisin Trablus Başkanı Hamude Siyala bir sonraki toplantıya davet edilirken, "gelmemeleri halinde toplantının en yaşlı üye tarafından yürütüleceği" ifade edildi.

Yapılacak toplantı kapsamında ayrıca, "Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun sonuçlarının onaylanacağı ve Forum kapsamında 5 Şubat'ta seçilen yeni Ulusal Birlik Hükümetine güvenoyu verecek mekanizmaların tartışılacağı" kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu