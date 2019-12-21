"Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız"

21.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:05

3'üncü Ticaret İşbirliği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükumete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız" dedi.

Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Program Koordinatörü Aydın Baran, YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve iş insanları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buluşmada Yozgat'ın kalkınması ve gelişme hedefleri ele alındı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ülke ekonomisinin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederek, "Daha çok üretim daha çok ihracat daha çok büyüme vizyonuyla hazırlanan bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki toparlanma süreci başarıyla devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 1,1 artarak 102'ye yükselmiştir. İmalat sanayideki kapasite kullanım oranı ise Kasım'da 0,8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2 ye yükselmiştir. Finansal hizmetleri güven endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine çıkmıştır. İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar neticesinde Türkiye Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde sadece 2 yıl önceki seviyesinden 27 basamak yükselerek 33'üncü sıraya yükselmiştir. Artık vatandaşlarımız kamuyla olan işlemleri hızlandırılmış dijital sistem üzerinden kolaylıkla yapıyor. Artık olabildiğince vatandaşlarımızı devlet dairelerine getirmek istemiyoruz" dedi.

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZDEN TALEP GELMESİ HALİNDE GEREĞİNİ DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık 'Başkaları ne der?' diye düşünmüyoruz, başkaları 'Türkiye ne der?' diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. 'Haklı davamızda bizi hiçbir gücün yıldıramayacağını bütün dünya bilmelidir.' diye her fırsatta haykırıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

Konuşmasında Libya konusuna değinene Oktay, Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın Türkiye için stratejik öneme sahip ve tarihi nitelikte olduğunu belirtti. Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız" dedi.

Kaynak: İHA