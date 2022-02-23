Libyalı kardeşler şifayı İzmir'de buldu

İZMİR (İHA) - Libya'da 3 yıldır hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği yaşayan ve hemodiyaliz tedavisi gören 42 yaşındaki Majad Abduljalil Alijali, ağabeyinden aldığı böbrek ile İzmir'de sağlığına kavuştu.

Libya'da 3 yıldır hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği yaşayan Majad Abduljalil Alijali'in tedavisi için böbrek nakli olması gerekiyordu. Yapılan testler sonucu ağabey Adnan Alijali'nin nakil için uygun olduğu görülünce iki kardeş Türkiye'nin yolunu tuttu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi genel cerrahi doktorları tarafından yapılan nakil sonucunda hayata tutunan Majad Abduljalil Alijali, "Yaklaşık 3 yıldır diyalize bağlı yaşıyorum. Libya'dayken dünyada en iyi böbrek nakli yapan ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu duymuştum. Kardeşim ile beraber Türkiye'ye gelerek böbrek nakli ameliyatı oldum. Ameliyatım çok iyi geçti. Libya Sağlık Bakanlığına bana bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bana böbreğini veren kardeşime, aileme, İEÜ Medical Park Hastanesi hocalarına, hemşirelere tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca hiç yabancılık çekmedim. Sağlık ekibi beni hiç yalnız bırakmadı. 7/24 hep benimle iletişim içerişindeydiler. Onların hakkını ödeyemem" dedi.

"Eski günlerdeki gibiyiz"

Kardeşi için her şeyi yapabileceğini söyleyen ağabey Adnan Abduljalil Alijali ise "Onu bu şekilde sağlıklı görmek çok güzel bir duygu. Kardeşim diyalize bağlı şekilde yaşamını sürdürüyordu ve tekrar sağlığına kavuşması için organ nakli olması gerekiyordu. Nakil sonrası yüzü gülmeye başladı. Şimdi eski günlerdeki gibiyiz. Sağlıklı bir şekilde ülkemize geri döneceğiz" diye konuştu.

Normal fonksiyonlara sahip

Nakil sonrası Libyalı kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ve süreci takip eden İEÜ Medical Park Hastanesinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Cenk Gökalp, "Hastamız vericisi olan kardeşi ile birlikte ülkemize, merkezimize böbrek nakli olmak üzere başvurdu. Alıcı ve vericinin yapılan tetkiklerinde nakil olmalarına engel herhangi bir durum saptanmaması üzerine böbrek nakli operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi normal böbrek fonksiyonlarına sahip olan hastamızı en yakın zamanda poliklinik takibine almayı planlamaktayız. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında en etkili tedavi yöntemi böbrek nakli. Ülkemizde de yaklaşık 65 bin kronik hemodiyaliz ve periton diyaliz hastası bulunmakta. Bunların 25 bini kadarı kadavra listesinde böbrek nakli beklemekte. Bu açıdan bütün vatandaşlarımızı organ bağışı için duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR