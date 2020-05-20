Libyalı Bakan'dan BAE'li Bakan'a: "İş birlikçilerinizin geride bıraktığı silahlar çarpık...
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Libyalı Bakan'dan BAE'li Bakan'a: "İş birlikçilerinizin geride bıraktığı silahlar çarpık...

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın, "Libya'nın 10 yıldır krizde olduğu" yönündeki açıklamasına, "ülkedeki krizin Emirliklerin darbecileri desteklemesinden" kaynaklandığı yanıtını verdi.

Libyalı Bakan'dan BAE'li Bakan'a:
20.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:06

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın, "Libya'nın 10 yıldır krizde olduğu" yönündeki açıklamasına, "ülkedeki krizin Emirliklerin darbecileri desteklemesinden" kaynaklandığı yanıtını verdi.

Başağa, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş'ın Libya'ya ilişkin söylemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Libya İçişleri Bakanı Başağa, BAE'li Bakan'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sizin Libya'nın iç işlerine kirli müdahaleniz, darbecilere desteğiniz, silah göndermeniz, iş birlikçileri kirli paranızla satın almanız, çarpıtıcı basınınızla şiddete kışkırtmanız olmasaydı Libya'da kriz olmayacaktı."

BAE'nin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere desteğine dikkati çeken Başağa paylaşımında, "Sizin iş birlikçilerinizin geride bıraktığı silahlar sizin çarpık politikanızın en açık delili olacak. Bizler de sizlerin peşinizi bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Başağa, BAE'li Bakan'ın açıklamalarını "Hazreti Yakub'un evlatlarının Hazreti Yusuf'a ağlamasına" benzeterek, Abu Dabi yönetiminin "bölgede diğer bir diktatörlük projesi için Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosu kararlarını defalarca hiçe saydığını" vurguladı.

BAE'li Bakan Karkaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kapsamlı ve derhal bir ateşkes olmadan ve siyasi sürece dönmeden Libya krizinde gerçek bir ilerleme kaydedilmesinin mümkün olmadığı yönündeki ülkesinin tutumunun uluslararası toplum tarafından da benimsendiğini" öne sürmüştü.

Libya'daki krizin on yıldan uzun süredir devam ettiğini kaydeden Kargaş, "Taraflar taktiksel alan kazanımlarından daha yüksek hedefler belirlemezse Libyalıların istikrarlı ve refah içinde bir ülkeye kavuşamayacağını, bunlarınsa siyasi sürecin yerini tutamayacak zafer serapları olduğunu" iddia etmişti.

Libya hükümeti, Emirlik yönetimini başkent Trablus'a düzenlenen saldırıların planlayıcısı olmak ve gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e her türlü askeri, siyasi, mali ve diplomatik desteği vermekle suçluyor.

BM Libya Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, yakın zamandaki bir BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "Libya'nın elinde BAE'nin ülkeye silah gönderdiğine dair kesin deliller bulunuyor." demişti.

Konuşmasında Sunni, Güvenlik Konseyi'ndeki üyelere BAE'nin, "savaş suçlusu Hafter ve yandaşlarına" verilmek üzere gönderdiği askeri malzemelere dair fotoğrafları sunmuştu.

Libya ordusu da önceki gün Hafter milislerinden kurtardıkları hava üssünde, BAE'nin milislere temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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