Libyalı baba, Hafter tarafından kaçırılan oğluna kavuştu
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Libyalı baba, Hafter tarafından kaçırılan oğluna kavuştu

Libya'da Terhune kentinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalı baba, Hafter milislerin birkaç ay önce kaçırdığı oğluna kavuştu.

Libyalı baba, Hafter tarafından kaçırılan oğluna kavuştu
06.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:31

Libya'da Terhune kentinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalı baba, Hafter milislerin birkaç ay önce kaçırdığı oğluna kavuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, dün Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı. Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından Libyalı bir baba, Hafter milislerinden birkaç ay önce kaçırılan oğluna kavuştu. Terhune'nin her yerinde arama yapan baba, daha sonra oğluna kavuştu. Kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamayan baba, oğlu ile buluşması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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