Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi
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Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere yönelik terörle mücadele tekamül eğitiminin verildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere yönelik terörle mücadele tekamül eğitiminin verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde görevli personelimiz tarafından, Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi veriliyor" denildi.


Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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