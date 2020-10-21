Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

21.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:05
Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Derviş Zaim Işın Karaca
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 19:08:14. #1.15#
title