Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici